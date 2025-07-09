В ФСБ сообщили о предотвращённом в Саратовской области теракте

Мужчина, планировавший взрыв железнодорожного моста, ликвидирован при попытке достать из тайника взрывное устройство.

«Гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и собирался после совершения террористического акта выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

На месте происшествия изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело.