Россиянин и его дочь заставляли ребенка из детдома мыться в снегу и не давали ему спать

Артемовский городской суд Свердловской области приговорил жителя и его совершеннолетнюю дочь к пяти годам колонии общего режима каждого за издевательства над взятым под опеку мальчиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, с декабря 2022 года по февраль 2023-го осужденные били ребенка, не давали ему спать, а также заставляли мыться и справлять нужду в снег при температуре ниже трех градусов. Мальчика неоднократно оскорбляли, привязывали к ложе из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги пластиковыми стяжками и ремнями.

Мужчину и девушку признали виновными в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, его истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной.