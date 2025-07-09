Первого вице-мэра Красноярска Мацака доставили на допрос

Первого вице-мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос. Также в его доме прошел обыск. Об этом в среду, 9 июля, сообщил Telegram-канал «112».

© администрация Красноярска

По информации источника, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом в отношении бывшего начальника Мацака, Владислава Логинова. По версии следствия, последний получил взяток на сумму 180 миллионов рублей от компании «Промстрой» за ремонт городских дорог.

По другой информации, допрос Александра Мацака связан с делом директора Красноярского «Центра спортивных клубов» Максима Кузнецова. Его обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Ущерб от действий директора оценивается в 18 миллионов рублей, передает Telegram-канал.

При этом Мацак проходит по делу в качестве свидетеля.

Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки от главы строительной компании «Промстрой». До этого его также обвиняли в создании коррупционных схем в красноярском правительстве.