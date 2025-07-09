Бывшая девушка блогера Алекса Лесли собралась лишить его родительских прав

Коптевский суд Москвы назначил на 11 августа беседу по делу об ограничении родительских прав блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом стало известно из базы судебных дел. Иск подала мать ребенка, которая заявила о необходимости ограничить права блогера как отца.

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При этом ее обращение в суд было зарегистрировано еще в марте. Беседа по иску назначена на 11 августа. При этом девушка уже требовала признать Кириллова отцом ребенка и взыскивала с него алименты. Имя Лесли стало широко известно после скандальных видео в интернете, где он подстрекал к оскорбительным действиям в адрес женщин.

Следственный комитет завкл на него уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Его последователей также подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. По данным правоохранительных органов, сам Кириллов может находиться за границей.

Недавно в Тульской области был задержан один из последователей блогера — Алексей Башин. У него дома нашли сертификат о прохождении курса Лесли. Позже его доставили в Москву, где суд арестовал на два месяца. Второй участник, Данила Прыгунков, получил 11 суток ареста за мелкое хулиганство.