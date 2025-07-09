Украина объявила в розыск Кравцова и Набиуллину

Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базы данных украинских ведомств.

СБУ разыскивает Кравцова с апреля текущего года, он обвиняется на Украине сразу по нескольким статьям, в том числе за "оправдание действий России" и "посягательство на территориальную целостность Украины".

Набиуллина находится в розыске по линии украинского МВД с января 2023 года. Ей предъявлено обвинение в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Также Кравцов и Набиуллина включены в списки сайта "Миротворец".