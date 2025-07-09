Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой

ропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой после нескольких дней поисков. Об этом сообщает Messaggero.

Мария Бугаева пропала в области Апулия на юге страны, где она проходила стажировку в туристическом комплексе. Тело девушки обнаружили в открытой местности в километре от объекта. По предварительным данным, студентка университета Братиславы покончила с собой.

В марте мертвую студентку нашли на детской площадке во дворе дома в Санкт-Петербурге. 16-летнюю девушку, лежащую на земле, заметили прохожие. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

До этого сообщалось, что в Каджанге (Малайзия) 19-летняя студентка застряла в туалете из-за заклинившей двери и погибла, пытаясь выбраться через окно.