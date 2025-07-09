В Петербурге студентка собрала на выпускной 7 млн рублей и исчезла с деньгами

В Санкт-Петербурге выпускной студентов шестого курса Педиатрического университета, запланированный на 12 июля, оказался под угрозой срыва, поскольку за несколько дней до мероприятия 7 миллионов рублей, собранных на праздник, исчезли вместе с сокурсницей. Об этом пишет "Фонтанка".

Почти 400 студентов сдали на организацию выпускного по 18 тысяч рублей. Деньги переводились через ответственных в каждой группе и в итоге попали к одной из студенток, которая входила в инициативную группу. Известно, что ранее девушка брала академический отпуск, но затем восстановилась и активно участвовала в подготовке к выпускному. По словам однокурсников, студентка внезапно призналась, что деньги — около 5 миллионов рублей — "потеряны".

Сначала она ссылалась на технические сбои при переводе средств через банкомат, затем перестала выходить на связь. Родители и студенты обратились в полицию, а также уведомили об инциденте руководство вуза. Сейчас выпускники в срочном порядке ищут новое место для праздника, однако вероятность его проведения остается под вопросом, поскольку времени на организацию практически не осталось.