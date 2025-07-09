Несколько домов повреждены обломками БПЛА ВСУ в Курске

Несколько домов в Железнодорожном округе Курска повреждены обломками сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своем телеграм-канале.

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"Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА. <...> Повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе. По поручению врио губернатора [Курской области] Александра Хинштейна рано утром пройдет подомовой обход территорий. Жителям обязательно окажем необходимую помощь в восстановлении поврежденного жилого имущества", - написал он.

Как ранее сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске три человека погибли и шестеро пострадали.