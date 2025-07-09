Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Петербурге

Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

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«Несколько подростков решили “похайпить” — притащили американский флаг к зданию ФСБ и устроили там фотосессию», — отметил он.

По словам Лисицына, далеко уйти не получилось. «После задержания юные провокаторы уже на видео поют гимн России, стоя на том самом американском флаге», — рассказал военкор.

Ранее в Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. По данным телеканала, трое школьников приехали из Тулы специально для совершения преступления.