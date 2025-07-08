Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды

В Подмосковье из-за непогоды упало почти 80 деревьев, повреждено семь автомобилей. Об этом во вторник, 8 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

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Кроме того, в городском округе Истра рухнула вышка сотовой связи.

Незадолго до этого в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям предупредили, что вечером 8 июля в области ожидаются гроза, ливень, град и порывистый ветер до 25 метров в секунду.

Гидрометцентр сообщил, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в европейской части РФ ожидается аномально жаркая погода с температурой на 4–5 градусов выше климатической нормы.