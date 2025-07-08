В российском городе в доме многодетной семьи рухнул потолок

В Златоусте в доме, где живет многодетная семья, обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе Народного фронта.

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Речь идет о доме, расположенном по адресу Северная, 2 — в нем живет женщина с тремя детьми. На днях у их соседей обрушился потолок. Семья опасается, что, поскольку дом находится в ветхом состоянии, однако переселять жильцов власти не спешат, вскоре такая ситуация может произойти и у них. Помимо этого, они пожаловались на бездействие управляющей компании, которая не убирается в доме, не занимается ремонтом и лишь выставляет большие счета.

Ранее в этот же день стало известно, что потолок упал на подземном паркинге торгового центра «Ривьера» в Москве.