Два жителя Шебекино получили ранения при обстреле ВСУ

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Один из раненых - 14-летний ребенок. Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу с резаной раной стопы.

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Также пострадала женщина - врачи диагностировали у нее баротравму.

«В результате прилетов снарядов повреждены остекление и фасад двухэтажного МКД, частного дома и коммерческого объекта. Перебита линия электропередачи. Также посечен осколками легковой автомобиль», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в поселке Борисовка Белгородской области. Пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.