Жителей Марселя эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей французского города Марсель эвакуируют из-за крупного лесного пожара, который подобрался к черте города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Provence.

Отмечается, что эвакуация началась в северных районах города. Кроме того, местные власти призвали водителей не выезжать на дороги Марселя, чтобы не препятствовать движению пожарных автомобилей.

Помимо эвакуации, в Марселе временно прекратил работу международный аэропорт. На данный момент пассажиры остаются в здании аэропорта. Также были закрыты железнодорожные вокзалы.

Напомним, что крупный пожар начался в департаментах Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон. 8 июля Национальная метеослужба Météo-France присвоила ему наивысший уровень угрозы.

Ранее рекордно крупный пожар произошел в Ростове-на-Дону.