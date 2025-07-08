Вышка сотовой связи упала на дорогу в Подмосковье

В Подмосковье на дорогу упала вышка сотовой связи. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел во вторник, 8 июля, недалеко от деревни Сокольники в Истринском районе. Движение временно перекрыто.

По данным канала, ранее в столичном регионе прошел сильный ливень.Непогода накрыла Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города Московской области.

На улицах большое количество поваленных деревьев и поврежденных автомобилей, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в деревне Большая Черная в Мытищах демонтировали вышку сотовой связи. В ближайшее время также будет разобран фундамент бывшего антенно-мачтового сооружения.