На Украине мужчина ранил военкома и полицейского ножом

В украинском Хмельницком мужчина ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), когда тот хотел вручить ему повестку. Об этом сообщает «Страна.ua».

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«Сегодня днем представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки. В ответ он достал нож, ранил «тцкашника», после чего, убегая, еще и ранил полицейского», — говорится в сообщении.

Очевидцы засняли инцидент на камеру. Отмечается, что задерживать мужчину приехали 10 нарядов полиции.

Накануне стало известно, что российские военные в результате удара по ТЦК в Запорожье ликвидировали более десятка сотрудников. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал последние удары ВС РФ по военкоматам помощью украинским гражданам в сопротивлении принудительной мобилизации.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что российская армия вывела из строя больше 10% отделений ТЦК.