Названо количество пострадавших от ураганного ветра в городах РФ

От ураганного ветра в Подмосковье и Ярославле пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает SHOT.

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По данным канала, первый инцидент произошел в СНТ «Центр» в Клинском районе Московской области.

«Автомобиль марки Chevrolet Tahoe ехал по дороге, когда на него упало дерево. От удара машину буквально расплющило. В салоне находилась 12-летняя девочка с родителями. Школьница получила травмы, ее госпитализировали», — говорится в тексте.

Еще один случай произошел в Ярославле, где из-за ураганного ветра на девятилетнего мальчика упал фонарный столб. Это произошло, когда он и его младший брат пытались забежать домой в подъезд. У мальчика множественные переломы, его госпитализировали в больницу. Младший брат школьника не пострадал, но от шока убежал в неизвестном направлении и сейчас его ищут.