Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году

Роскомнадзор заблокировал более 44 тыс. мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

«Только в 2024 году было заблокировано более 44 тыс. мошеннических ресурсов, которые использовались для кражи личных данных и финансовых средств граждан», — цитирует его пресс-служба.

Роскомнадзор также ежедневно пресекает около 1,2 млн звонков с подменой номера.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил, что мошенники стали похищать аккаунты в Telegram через поддельные страницы входа.