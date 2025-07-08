Российский чиновник два года получал взятки от дорожников и обеспечивал им работу

Советский районный суд Тулы заключил под стражу бывшего чиновника, подозреваемого в получении взяток от дорожников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По версии следствия, в период с 1 июня по 1 июля 2023 года, а также с 1 июня по 1 декабря 2024 года экс-чиновник получил от субподрядчиков взятки на общую сумму 3,8 миллиона рублей. За эти деньги он обеспечивал им заключение договоров и госконтрактов на выполнение дорожных работ в Тульской области.

Задержанному предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в крупном и особо крупном размере») УК РФ. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Как уточняет 71.ru, речь идет о бывшем заместителе министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоре Сиунове.

Ранее сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности задержали начальника снабжения крупного промышленного завода в Кургане. Предварительно, его заподозрили в получении взятки.