Россиянину ампутировали конечность после атаки хуситов на судно

Гражданин России и еще один человек пострадали в результате атаки хуситов на греческое торговое судно Eternity C в Красном море, которое шло под флагом Либерии. Об этом сообщает греческое издание ЕРТ NEWS.

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Отмечается, что россиянину ампутировали конечночть.

Помимо двух пострадавших, еще трое человек получили несовместимые с жизнью ранения. Само судно серьезно пострадало, сейчас оно не способно сдвинуться с места.

По данным издания, военно-морские силы Европейского союза на Ближнем Востоке подтвердили как информацию об атаке, так и о пострадавших.

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» окружили Eternity C со всех сторон и атаковали его при помощи беспилотников. Нападение длилось несколько часов.

Хуситы заявили, что потопили идущее в Израиль судно

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны страны начала новую военную операцию против «Ансар Аллах». По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.