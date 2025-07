Молния убила невесту во время фотосессии в медовый месяц

Молния убила молодую невесту во время фотосессии в медовый месяц. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 5 июня в Гондурасе. Отмечается, что молодая пара направилась на пляж, чтобы сделать несколько фотографий. Когда жених фотографировал невесту, в них ударила молния.

«Молния ударила в Стефани Лусеро Эльвир, когда она и Кристиан Самир Альварес Молина находились на пляже. Свидетели рассказали, что 23-летний мужчина упал после того, как небо озарила мощная вспышка. Кристиан получил серьезные травмы», — сообщает издание.

После удара молнии супругов доставили в больницу. Спасти жизнь невесты не удалось — врачи констатировали смерть девушки. Состояние мужчины остается неизвестным.

