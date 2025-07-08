Популярную российскую стримершу обокрали в Европе

Популярную российскую стримершу Генсуху обокрали в Европе
Неизвестные злоумышленники в аэропорту испанской Барселоны обокрали популярную российскую стримершу Генсуху (настоящее имя — Наталья Бердникова). Об этом пишет Telegram-канал OKB News.
Инцидент произошел во время одной из поездок. Блогер уснула в зале воздушной гавани и у нее вытащили телефон.
Полиция смогла найти злоумышленников по горячим следам и вернула гаджет девушке.
Наталья Бердникова родом из Ижевска. В 2013 году она начала вести свой канал на YouTube, в дальнейшем стала больше внимания уделять трансляциям на стриминговом сервисе Twitch.
По состоянию на 8 июля на этой платформе на стримершу подписано 1,7 млн пользователей.
Ранее сообщалось, что Генсухе одобрили визу в США. Стримерша отметила, что получила документ с первого раза.