Популярную российскую стримершу обокрали в Европе

Неизвестные злоумышленники в аэропорту испанской Барселоны обокрали популярную российскую стримершу Генсуху (настоящее имя — Наталья Бердникова). Об этом пишет Telegram-канал OKB News.

© GENSYXA / YouTube

Инцидент произошел во время одной из поездок. Блогер уснула в зале воздушной гавани и у нее вытащили телефон.

Полиция смогла найти злоумышленников по горячим следам и вернула гаджет девушке.

Наталья Бердникова родом из Ижевска. В 2013 году она начала вести свой канал на YouTube, в дальнейшем стала больше внимания уделять трансляциям на стриминговом сервисе Twitch.

По состоянию на 8 июля на этой платформе на стримершу подписано 1,7 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что Генсухе одобрили визу в США. Стримерша отметила, что получила документ с первого раза.