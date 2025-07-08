Выросла площадь пожара на складах в Ростове-на-Дону

Площадь пожара в здании со складом и офисами в Ростове-на-Дону увеличилась до 9,1 тысячи «квадратов». Об этом пишет РИА Новости со ссылку на пресс-службу МЧС России.

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Инцидент произошел во вторник, 8 июля, рядом с крупным ростовским ТЦ «Меркурий». Огонь охватил мебельный цех и складские помещения, стремительно распространился на площади 2,2 тыс. «квадратов».

Местные жители сообщили, что перед началом пожара слышали звуки взрывов. Они утверждают, что хлопки раздались непосредственно перед тем, как пламя начало охватывать здание.

По их словам, огромный черный столб дыма виден в Северном и в центре города.

В МЧС уточнили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов.

Борьбу с огнем в настоящее время ведут свыше 130 человек и 44 единицы техники. Первоначально было направлено 53 специалиста и 19 спецмашин.

Основные усилия направлены на предотвращение распространения огня на соседние здания, включая близлежащий ТЦ «Меркурий». Пострадавших и погибших нет.

По данным ведомства, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Обстоятельства произошедшего выясняются.