Школьники и студент МГУ осквернили могилу российского военного

В Солнечногорске правоохранители задержали пятерых подростков за осквернение могилы российского военного. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, трое школьников приехали из Тулы специально для совершения преступления. Молодые люди пришли на Новое Солнечногорское кладбище и надругались над могилой.

Один из злоумышленников — студент МГУ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и осквернении места захоронения. Отмечается, что мотивом преступления стала идеологическая ненависть. Теперь хулиганы отправлены в изолятор временного содержания.

Ранее в Карелии сотрудники полиции вычислили и задержали 24-летнего молодого человека, повредившего выставку о ветеранах Великой Отечественной Войны (ВОВ).