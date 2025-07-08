В Сергиевом Посаде выписали ребенка, пострадавшего при нападении мужчины с ножом

В подмосковном Сергиевом Посаде 9-летнего мальчика, пострадавшего при нападении неадеквата с ножом, выписали под амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июля. Местный житель 1990-го года рождения внезапно набросился на школьника и нанес ему удар ножом в шею. Ребенка оперативно доставили в Сергиево-Посадскую больницу с колото-резаной раной шеи.

Дежурная бригада хирургов провела первичную хирургическую обработку, ушила рану мальчику.

«Ещё несколько дней специалисты проводили ребенку антибактериальную и симптоматическую терапии. Сегодня мальчик был выписан под амбулаторное наблюдение специалистов в удовлетворительном состоянии», — пояснили в пресс-службе.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Обвиняемый по решению суда арестован и пробудет под стражей до 4 сентября 2025 года.