Подростки надругались над местом захоронения российского военнослужащего

Пятеро подростков надругались над могилой российского военнослужащего на Новом Солнечногорском кладбище. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в правоохранительных органах.

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— Пятеро подростков были задержаны в Солнечногорске за осквернение могилы российского военного, — рассказали на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трое из подозреваемых намеренно приехали из Тулы для совершения преступления. Они учатся в школе. Еще один является студентом МГУ, а пятый фигурант оказался местным жителем.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Ранее правоохранители установили личность человека, причастного к разрушению могил участников специальной военной операции на Украине (СВО), а также корреспондента газеты «Известия» Александра Федорчака. Им оказался безработный житель Нижнегорского района. Мужчина сознался в содеянном. До этого по факту осквернения мест захоронения возбудили уголовное дело.