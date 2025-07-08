Защита экс-замминистра обороны Попова ответила на новое обвинение генерала

Бывшему замминистра обороны Павлу Попову, которого в августе прошлого года задержали по делу о хищении в парке «Патриот», добавили обвинение в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. Как выяснилось, Попов по подложным документам строил себе бревенчатый дом, дизайн которого «подсмотрел» в парке «Патриот».

Между тем дела еще двух фигурантов дела, связанного с хищениями в «Патриоте» - директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова во вторник, 8 июля, были переданы в Одинцовский гарнизонный военный суд. Оба фигуранта признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, тем самым сократив себе наказание.

Напомним, задержание и арест бывшего замминистра обороны Попова в августе прошлого года стало одним из эпизодов «чистки» в военном ведомстве. Бывший замминистра, к слову, фигурировал в качестве одного из героев картины к 100-летию советской и российской армии, которая была обнаружена у ранее задержанного экс-замминистра обороны, главного тыловика Дмитрия Булгакова.

Тогда сообщалось, что Попов обогатился за счёт «Патриота» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

По данным следствия, за счет средств, выделяемых на обслуживание и обустройство парка, замминистра построил себе загородный дом, баню и гараж в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» в деревне Александровка. Дом строили задействованные в парке строители. В общей сложности из бюджета с 2021 года по июль 2024 года было похищено не менее 30 млн рублей. Общая стоимость недвижимости Попова и членов его семьи, между тем, составила более 500 млн рублей.

Сейчас Попову, который находится в больнице (у генерала целый букет заболеваний, среди которых сахарный диабет второго типа, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь и сосудистые заболевания), добавили статей.

Обвинение в служебном подлоге связано со строительством бревенчатой дачи, стиль которой бывший замминистра подсмотрел в парке «Патриот». Как установило следствие, Ахмедов для этих целей привлекал подрядчиков парка «Патриот» по указанию Попова. По фиктивным контрактам они строили один объект, а на деле — «фазенду» для генерала.

Защита Попова стоит на своем: никаких указаний генерал не давал. Более того, Попов заявил, что не за бесплатно строил двухэтажный дом, баню и гараж — для этих целей он якобы передал Шестерову 17 млн рублей.

Превышение должностных полномочий следствие увидело в том, что генерал устроил на работу свою невестку, товарища, который является военным пенсионером, и разнорабочего. Таким образом, сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на защиту, «генерал хотел повысить свой авторитет перед этими людьми», и никакие привилегии устроенные на работу по знакомству лица якобы не получали.

Незаконное хранение оружия генералу вменили из-за ружья, которое тот не поставил на учёт в разрешительной системе Росгвардии.

Между тем дела двух других фигурантов дела о хищениях в парке «Патриот», которые оказались более сговорчивыми, во вторник, 8 июля, переданы в суд для рассмотрения по существу. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в ходе предварительного следствия Шестеров и Ахмедов признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Таким образом, эти фигуранты могут рассчитывать на снисхождение - «досудебщикам» не может быть назначено более половины установленного законом срока.

В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий следователями на имущество Попова, Шестерова и Ахмедова наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей.

Расследование же уголовного дела в отношении Попова, который обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.