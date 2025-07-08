Жительница Москвы заявила об изнасиловании после свидания с мужчиной с сайта знакомств

44-летняя жительница Москвы заявила об изнасиловании после свидания с мужчиной, с которым начала общаться на сайте знакомств. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

© Московский Комсомолец

По информации источника, инцидент произошел еще в конце июня. Женщина получила на сайте знакомств сообщение от неизвестного мужчины. Сначала они просто переписывались, но через несколько часов собеседник предложил жительнице столицы встретиться – та согласилась. Новый знакомый подъехал к ее дому.

Женщина рассказала следователям, что она села в машину на заднее сидение. Сначала ее новый знакомый ездил дворами, но в какой-то момент припарковался и пересел к ней. По ее словам, он начал приставать, заявлять, что «теперь она его девушка», и даже ударил ладонью по лицу. Заявительница также сообщила, что сначала он якобы заставил снять ее хиджаб и кофту, потом начал стягивать штаны. Женщина пыталась сопротивляться, но услышала в свой адрес угрозы, что «он выкинет ее голой на улицу».

Пострадавшая заявляет, что в итоге мужчина с сайта знакомств смог ее раздеть и попытался изнасиловать. По ее словам, все длилось около 40 минут – в это время она продолжала оказывать сопротивление. Baza со ссылкой на женщину пишет, что в итоге он снял ее на видео и заставил заняться с ним оральным сексом, угрожая распространить видео.

После случившегося, пишет телеграм-канал, мужчина отвез новую знакомую домой – та обратилась в полицию. Правоохранители смогли быстро вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 46-летний уроженец Грузии.

Мужчина в свою очередь заявил, что не согласен с обвинениями жительницы столицы. По его словам, «все происходило по обоюдному согласию».

Он подтвердил, что действительно познакомился с женщиной через Интернет, они поехали кататься и в какой-то момент занялись сексом. По его словам, после этого она начала расспрашивать его о будущей совместной жизни и свадьбе, будет ли он ей изменять. В своем объяснении мужчина сообщил, что вообще он женат, после встречи он отвез новую знакомую домой, удалил переписки и никое видео не снимал.

В настоящее время правоохранители разбираются в произошедшем. Мужчину пока отпустили из отдела полиции.

Ранее стало известно, что в Новосибирске бомжа заподозрили в убийстве пенсионера и изнасиловании школьницы.