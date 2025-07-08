Пресс-служба МЧС сообщила о крупном пожаре на территории склада в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Ростовской области.

Согласно имеющейся информации, огонь охватил складское помещение и офисное здание. Информации о пострадавших пока не поступало. Над тушением возгорания задействованы 53 человека и 19 единиц техники.

«Ростов-на-Дону, улица Орская, 31 В. <...> Горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 квадратных метров. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Екатеринбурге.