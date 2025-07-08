ФСБ заподозрила директора «7х7» в госизмене

В Коми ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении Павла Андреева, который управлял финансируемым из-за рубежа «Револьт-центром» и медиаплатформой «7х7 Горизонтальная Россия» (организация признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, Андреев с 2019 года помогал за деньги иностранным спецслужбам. Он поддерживал связь с представителями стран НАТО и организациями, ведущими разведывательно-подрывную деятельность в России.

Силовики провели следственные мероприятия в 12 регионах России.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции пришли с обысками к журналистам и правозащитникам из ряда регионов России.