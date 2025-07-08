«Родители не справились»: детский омбудсмен об изнасиловании сына бойца СВО

Подростки, надругавшиеся в летнем лагере в Челябинской области над маленьким сыном военнослужащего, находящегося в зоне спецоперации, должны понести серьезное наказание и важно «не ограничиваться воспитательной беседой». Об этом заявила «Абзацу» детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.

Ранее участник СВО записал видеообращение, в котором рассказал, что в детском лагере на озере Увильды надругались над его семилетним сыном. По словам мужчины, инцидент произошел в период с 9 по 11 июня. При этом мальчика отправили в лагерь под присмотр друга семьи и его жены. Родители пострадавшего ребенка уверены, что сотрудники лагеря пытались сохранить произошедшее в тайне, сам мальчик тоже сначала молчал о том, что с ним случилось.

«Здесь очень важно не ограничиваться воспитательной беседой, как может быть вполне в таком случае. Этих мер явно недостаточно. Необходимо именно перевоспитание этих детей, если родители с воспитанием не справились. (…) Нет вообще никаких объяснений, которые могли бы как-то их оправдать, поэтому они должны понести всю максимально возможную ответственность», – заявила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.

По ее словам, пострадавшему ребенку требуется помощь психологов, и стоит обязать надругавшихся над мальчиком детей и их родителей принести публичные извинения.

Заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров ранее заявил о том, что СК России провел проверку и вынес отказ в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, подозреваемым в насилии 11, 12 и 13 лет. При этом вопрос о направлении их в специальную школу закрытого типа будет решаться судом.