35-летнего мужчину затянуло в двигатель самолета в итальянском аэропорту «Орио-аль-Серио» у города Бергамо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла на рулежной дорожке — мужчина бежал в сторону самолета в тот момент, когда пилот воздушного судна выполнял руление. В результате мужчина погиб. Работа аэропорта была временно приостановлена.

Села у окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing

«Полеты в аэропорту Милан-Бергамо были приостановлены в 10.20 (11.20 по мск — прим. ред.) из-за возникшей на рулежной дорожке проблемы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают ее причины. Воздушное движение возобновилось в 12.00 (13.00 по мск — прим. ред.)», — сказано в сообщении аэропорта.

Ранее в российском аэропорту Шереметьево был открыт оперативный штаб.