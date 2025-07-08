Нефтяной резервуар взорвался на объекте «Лукойла» в Коми

На объекте компании «Лукойл» в Коми произошел взрыв нефтяного резервуара. Об этом стало известно во вторник, 8 июля.

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По предварительным данным, загорелась неэксплуатируемая емкость для жидкостей и газов, в которой проводились ремонтные работы.

Информацию подтвердили в пресс-службе компании. Там заявили, что «ничего серьезного нет». Данных о пострадавших на данный момент не поступало, передает Ura.Ru.

Другой случай произошел в конце марта, когда взорвалась горящая нефтяная база в Кавказском районе Краснодарского края. Причиной стала разгерметизация воспламенившегося резервуара. До этого в Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод Белозерско-Чубовского месторождения, что привело к разливу нефти на местности.

Ранее недалеко от берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, на борту которого находилось около одного миллиона баррелей нефти. В результате взрыва загрязнения окружающей среды не произошло и ни один из членов экипажа не пострадал.

Нефтяная вышка рухнула из-за пожара на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.