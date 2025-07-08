В Казахстане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 баллов зарегистрировано в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС республики.

По данным ведомства, землетрясение было зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» в 14:30 по местному времени (12:30 мск).

«Очаг землетрясения располагается в 334 км на юго-запад от Алматы. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», - пояснили в МЧС.

Там также отметили, что сильнее всего землетрясение ощущалось в селе Кулан, где интенсивность составила 6 баллов. В селе Мерке – 5 баллов. И по три балла в населенных пунктах Шу, Сарыкемер, Толе Би и Тараз.

«На базе командного центра МЧС Казахстана и ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб. Открыта горячая линия для связи и помощи», - подчеркнули в МЧС.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у берегов Мексики. Данных о разрушениях и пострадавших не было. Также власти не объявляли угрозу цунами.