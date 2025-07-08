Трое молодых людей похитили парня и увезли его в багажнике из-за девушки

Трое юношей в возрасте 19 и 21 года похитили и увезли в лес 23-летнего парня в деревне Кукуй Киришского района Ленинградской области. По информации телеканала 78.ru, причиной такого поступка стала ревность.

© Московский Комсомолец

По информации источника, инцидент произошел вечером воскресенья, 6 июля. Сначала молодые люди устроили разборки в одном из заброшенных зданий. Сообщается, что они не поделили подругу: один из нападавших состоит с ней в отношениях и заподозрил, что оппонент хочет увести его возлюбленную.

Сначала молодого человека избили, а после затолкали в багажник машины и увезли в лес. Похищенный сумел связаться с отцом, который на своей машине пустился в погоню и вызвал полицию.

Когда молодые люди приехали в лес, они отобрали у жертвы телефон и снова избили. Через некоторое время на место приехал отец пострадавшего – нападавшие сбежали. Полицейские нашли отца с сыном на дороге в лесном массиве.

Позже, пишет телеграм-канал, организатор избиения молодого человека решил обратиться в полицию с заявлением о повреждении своего автомобиля. Данные о машине совпали с теми, что ранее правоохранителям передал отец похищенного жителя Ленобласти.

Полицейские установили личность и местонахождение ревнивца. Его и друзей задержали в деревне Солоницы. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге избили ведущего канала «Карусель», актера театра и кино Андрея Гликогена. По информации источников, в агрессоре артист узнал бывшего парня своей девушки.