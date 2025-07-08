На жилой дом в Казани упал не легкомоторный самолет, как сообщалось ранее, а новейший разведывательно-ударный беспилотный аппарат "Альтиус", который совершал испытательный полет. При этом он упал из-за воздействия неустановленных средств РЭБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчиков.

В сообщении говорится, что падение новейшего беспилотника "Альтиус" произошло во время испытательного полета.

"Аппарат упал из-за того, что навигацию нарушили неустановленные средства РЭБ", - говорят разработчики.

Они объясняли, что аппарат пришлось уводить на второй круг для захода на посадку. При этом посадка осуществлялась в инерциальном режиме и произошла нештатная ситуация.

Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщали, что в ходе испытания гражданского летательного аппарата он упал на дачный участок в СНТ "Дубки".