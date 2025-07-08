Трое туристов пропали на Камчатке. Как сообщает Telegram-канал Shot, путешественники отправились в плавание на самодельном катамаране «Быстрый удод».

По информации канала, туристы решили сплавиться по реке Камчатка. В группе находились известный московский путешественник Сергей Лекай, который уже имел опыт плавания на самодельном катамаране, 50-летний житель Санкт-Петербурга Виталий Щеринов и 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова.

В последний раз катамаран видели возле острова Собачий. После этого связь с ними оборвалась. Не исключено, что судно вынесло в Камчатский залив Тихого океана. Поиски пока не приносят каких-либо результатов.

Как сообщает РИА Новости, к ситуации уже подключилось Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ведется проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц). Камчатская транспортная прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия и ход доследственной проверки.