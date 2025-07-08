Принесшему гранату в российский бар кальянщику вменили две статьи

Следователи вменили две уголовные статьи 19-летнему кальянщику из Рязани, который принес гранату на работу в бар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Рязанской области.

В отношении него возбуждено дело по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 222.1 («Незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По предварительным данным, все произошло днем 7 июля. Молодой человек принес взрывное устройство по месту своей работы и показал его знакомым. В какой-то момент гости выдернули чеку — произошел взрыв, жертвой которого стал один человек. Еще четверо, включая самого подозреваемого, оказались в больнице с различными травмами.

Сейчас кальянщику грозит до десяти лет лишения свободы.