Хозяйку сгоревшего в Москве Zeekr госпитализировали, когда она увидела авто

Владелице транспортного средства марки Zeekr, сгоревшего 8 июля на Бескудниковском бульваре, стало плохо, когда она увидела свой автомобиль. Ее госпитализировали. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

— Хозяйка сгоревшего Zeekr экстренно госпитализирована — ей стало плохо, когда она увидела обугленную ласточку на московской парковке, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на парковке Бескудниковского бульвара загорелись сразу восемь автомобилей. По предварительным данным, после взрыва одной машины огонь перекинулся на другие.