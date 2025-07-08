Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 104 человек

В результате сильных наводнений в штате Техас погибли не менее 104 человек. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает NBC News. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются.

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Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр, где погибли 84 человека, среди них — 56 взрослых и 28 детей. В округе Трэвис жертвами стихии стали семь человек, в Бернете — четверо, в Кендалле — шесть. Также по одному и двум погибшим зафиксировано в округах Том Грин и Уильямсон соответственно.

Наводнение было вызвано обильными ливнями, приведшими к стремительному подъему воды. Судья округа Керр Роберт Келли сообщил, что власти не успели провести эвакуацию, так как не ожидали столь серьезных последствий.

Между тем, по данным Национальной метеорологической службы США, предупреждение о возможном наводнении было отправлено более чем за три часа до того, как река Гуадалупе вышла из берегов, передает телеканал.

Ранее американские СМИ сообщили, что риск наводнений сохраняется более чем для 500 тысяч жителей региона. Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что регион задействует все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, для ликвидации последствий стихийного бедствия. В зону катастрофы также прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.