Россиянин спрыгнул с судна на реке и бесследно исчез

Мужчина спрыгнул с судна на реке Лена в Иркутской области и бесследно исчез. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, поиски россиянина продолжаются уже четыре дня. Предварительно, все произошло на левом берегу реки напротив села Алымовка в Киренском районе.

Очевидцы отметили, что мужчина якобы находился в измененном состоянии. Региональные следователи начали проводить проверку.

До этого стало известно, что турист пропал без вести во время катания на сап-борде в Дагестане. Спасатели и местные жители организовали его поиски.

Еще раньше в Каспийском море пропала женщина с пятилетним сыном. По факту случившегося начали проверку.