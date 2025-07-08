Учебный самолет упал рядом с жилым домом в селе Дебрышки в Татарстане. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, которую приводит канал, самолет задел крылом дерево и линии электропередачи, после чего рухнул в районе СНТ.

В результате инцидента пострадали как минимум два человека - пилот и один из жителей дома. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС, Следственного комитета России, транспортной прокуратуры и медики, пишет со ссылкой на осведомленные источники Avia.pro.

«Местные жители сообщают, что перед падением самолет издавал нехарактерные звуки, что может указывать на техническую неисправность», - говорится в статье.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Shot, видно, что на месте падения возник пожар.

Ранее в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился самолет Су-34. Пилоты успели катапультироваться, однако позднее стало известно, что штурман сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 скончался от полученных закрытых травм.