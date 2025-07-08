Деньги для парка «Патриот» потратили на дачу сына экс-замминистра обороны

Деньги, выделенные на обустройство парка «Патриот», были потрачены на строительство дома, бани и гаража на дачном участке сына бывшего замминистра обороны Павла Попова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

По версии следствия, директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров и генерал Попов ввели в заблуждение строительные компании и предпринимателей. В результате на участке в одном из подмосковных СНТ под ключ возвели двухэтажный дом — с отделкой, мебелью и сантехникой.

На него, а также на баню и гараж было потрачено около 26 миллионов рублей.

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По документам эти работы оформили как строительство объектов, вошедших в состав парка.

Ранее сообщалось, что Попову вменили превышение полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог.