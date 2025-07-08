Полицейский избил россиянина в отместку за тестя

В селе Жуково Башкортостана полицейский избил мужчину, вступившись за тестя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, потерпевший приехал на межевание участков и поссорился с соседом — тот схватился за кол. Мужчина оттолкнул его, а через время приехала полиция. Человек в гражданской одежде подошел к нему и, представляясь полицейским, предложил отойти подальше, где принялся избивать.

Потерпевший получил сотрясение, черепно-мозговую травму и синяки. Момент избиения попал на камеру видеонаблюдения.

Напавшим оказался сотрудник башкирского гарнизона полиции и зять соседа с колом. В МВД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что полицейский заковал в наручники российского артиста и избил его на глазах у детей.