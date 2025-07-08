Под Москвой жители устроили драку со строителями дороги и попали на видео

Жители подмосковного Королева устроили драку со строителями дороги через парк «Лосиный остров». Их действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовали в группе «Подслушано Королев» во «ВКонтакте».

На представленном ролике видно, как группа граждан окружает рабочих и технику. Люди хотят пообщаться с представителями строительной компании. Диалог не складывается — к ним подходят сотрудники в масках. В толпе начинаются стычки, за происходящим наблюдают полицейские, не реагируя на просьбы о помощи.

По данным группы, строительная техника пыталась заехать в «Лосиный остров» со стороны Финского поселка. Активисты уже несколько раз останавливали стройку, поскольку у сотрудников не было необходимых документов. Жители Подмосковья пытались не допустить уничтожения даже части зеленой природной территории.

Ранее сообщалось, что корейские рабочие подрались с мигрантами из Средней Азии в Приморском крае, конфликт сняли на видео.