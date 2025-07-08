В Москве загорелся прогулочный теплоход

В московском районе Печатники загорелся прогулочный теплоход. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пожар начался на нижней палубе, сейчас из трюма идет густой черный дым. Теплоход заправлен 1500 литрами дизельного топлива.

Экипаж самостоятельно эвакуировался с судна. Информации о пострадавших не поступало. К месту ЧП направлены все экстренные службы, в том числе пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Один человек погиб, пять пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

В июне в Мурманской области произошел пожар на маломерном судне «Добрыня». Корабль, который планировалось использовать для ловли трески, находился в районе поселка Лиинахамари, когда из-за короткого замыкания на нем вспыхнул огонь. В результате судно полностью выгорело. Два человека, находившихся на борту, спаслись.