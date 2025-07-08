В Москве загорелся прогулочный теплоход с 1500 литрами топлива на борту

Теплоход «Егорий» загорелся в Южном порту в московских Печатниках. Известно, что на его борту было 1500 литров топлива.

Отмечается, что судно загорелось примерно в 6:45. Огонь начал распространяться с нижней палубы. «Предварительно, площадь составляет около 20 квадратов. К месту направлены все экстренные службы, в том числе пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". Команда "Егория" покинула судно самостоятельно, информации о пострадавших пока не было», - пишет канал Shot.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что в Приморском крае танкер «Ахиллес» по ходу пути задел якорный трос рыбацкого катера. ЧП произошло на выходе из порта Владивостока.