Росавиация: в Шереметьево введены временные ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправление авиарейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

© Газета.Ru

Он отметил, что установленные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Безопасность является приоритетом для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропорта.

9 июля сообщалось, что аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет самолеты. По данным Росавиации, авиакомпании в период с 5 июля по 6:00 мск 7 июля отменили 485 рейсов из-за введенных в российских аэропортах ограничений. В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 88 самолетов. Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек.