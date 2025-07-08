Под водой нашли авто с останками исчезнувшего 15 лет назад мужчины

В гавани Маунт-Синай острова Лонг-Айленд (США) волонтеры-поисковики подняли с морского дна автомобиль с останками Роберта Лонга — пожилого мужчины, пропавшего без вести 15 лет назад.

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Соучредитель группы по поиску пропавших людей Exploring With a Mission Уильям Макинтош сообщил, что долгое время вместе с напарником-дайвером Дэном вел поиски останков Роберта. Они обследовали несколько локаций, пока их звуколокационное оборудование не обнаружило автомобиль Chrysler PT Cruiser в акватории гавани Маунт-Синай. Именно такой моделью владел пропавший.

Транспортное средство было погребено под слоем ила и покрыто колониями моллюсков, между которыми перемещались морские организмы. Внутри салона Дэну удалось обнаружить человеческую кость. Он поднялся на поверхность, после чего о находке было сообщено правоохранительным органам. На следующий день в ходе повторного погружения дайвер визуально идентифицировал под водой останки мужчины. Дэн и Уильям убеждены в их принадлежности Роберту Лонгу.

Последний раз Роберта видели в декабре 2010 года. 62-летний мужчина сел за руль Chrysler PT Cruiser 2007 года выпуска, уехал и не вернулся. Об этом информирует People.

Супруга Роберта Джоан выразила благодарность Уильяму и Дэну за помощь. Она была твердо уверена в том, что Роберт находится именно в гавани Маунт-Синай, что впоследствии подтвердилось.