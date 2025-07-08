ФСБ предотвратила теракт в Москве на 9 мая

В Москве 9 мая был задержан подозреваемый в подготовке террористического акта. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, пишут СМИ.

«Девятого мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту „а“ части 2 статьи 205 УК РФ», — говорится в материалах дела, передают РИА Новости.

Защита задержанного пыталась обжаловать решение об аресте, однако Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу.

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Ранее в Челябинске был задержан 46-летний мужчина за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности в интернете, а также угрозы в адрес представителей власти. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 и 280 УК РФ, расследование продолжается.