Стало известно, сколько стоит имущество погибшего Старовойта

Общая оценочная стоимость активов, находившихся в распоряжении семьи бывшего главы Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта, составляется в сумму около одного миллиарда рублей. Основные активы — это недвижимость.

"Речь идет о недвижимости. Это квартира площадью 50 квадратных метров на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске; квартира 50 квадратных метров на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге; квартира 165 квадратов на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге; квартира 345 квадратов на улице Климашкина в Москве; квартира 140 квадратов в элитном ЖК в Шмитовском проезде в Москве", — пишет Mash.

Помимо пяти квартир, в собственности экс-министра транспорта числится участок площадью 18 соток земли с трехэтажным домом в районе Мякинино. Его стоимость оценивается в 260 млн рублей. Также Старовойт владел автомобилем Tesla Model X P100D. Уточняется, что дочь бывшего главы Курской области не владеет никакими активами.

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Как URA.RU писало ранее, за полтора месяца до суицида экс-чиновник купил электромобиль Tesla Model X. Дом, в котором проживали члены семьи Романа Старовойта, был выставлен на продажу в мае этого года, за два месяца до его кончины. Его владельцы оценили в 260 млн рублей, пишет RT.